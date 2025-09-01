Павло Василенко

Еріка тен Хага звільнив леверкузенський Баєр. Нідерландець протримався на посаді головного тренера команди два місяці.

Після завершення сезону 2024/25 Хабі Алонсо покинув Баєр, щоб очолити мадридський Реал. Іспанця змінив Ерік тен Хаг.

Літнє трансферне вікно призвело до повної перебудови складу команди. Було придбано 16 гравців, а 14 залишило клуб. Було витрачено 173 мільйони фунтів стерлінгів, але зароблено 230 мільйонів фунтів стерлінгів.

Революція не призвела до хороших результатів. У трьох матчах цього сезону Баєр програв Гоффенхайму (1:2), зіграв внічию з Вердером (3:3) та переміг Зонненхоф Гроссашпах (4:0) у Кубку Німеччини.

У понеділок було вирішено, що контракт тен Хага буде розірвано. Тренера звільнили через два місяці. Його контракт мав закінчуватися 30 червня 2027 року.

Наразі невідомо, хто замінить 55-річного тренера.