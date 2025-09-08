Леверкузенський Баєр офіційно оголосив про призначення данського фахівця Каспера Юльманда головним тренером першої команди клубу.

Контракт нового наставника із фармацевтами розрахований до літа 2027 року.

Раніше команду очолював Ерік тен Хаг, звільнений на початку вересня. Під керівництвом нідерландця Байєр провів три матчі: виграв у 1/32 фіналу Кубка Німеччини у Зонненхоф Гроссашпаха (4:0), поступився Хоффенхайму (1:2) і зіграв унічию з Вердером (3:3) у Бундеслізі.

До приходу до Леверкузену Каспер Юльманд працював зі збірною Данії з серпня 2020 по липень 2024 року.