Павло Василенко

У матчі третього туру Бундесліги Баєр на своєму стадіоні приймав Айнтрахт. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

На 10-й хвилині Баєр вийшов вперед завдяки точному удару Алехандро Грімальдо. В кінці першого тайму форвард господарів Патрік Шик реалізував пенальті. На 52-й хвилині хавбек Айнтрахта Джан Узун відіграв один м’яч, але Баєр в компенсований час встановив остаточний рахунок – 3:1. Дубль оформив Грімальдо.

Відзначимо, що господарі догравали зустріч у меншості: на 58-й хвилині червону картку отримав Роберт Андріх, а на 92+2-й хвилині – Есек'єль Фернандес.

Це була перша гра для нового головного тренера Баєра Каспера Юльманда на чолі леверкузенської команди.

Баєр займає сьоме місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши чотири очки, Айнтрахт – третій з шістьма балами.

Бундесліга, 3-й тур

Баєр – Айнтрахт – 3:1

Голи: Грімальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 (пен) – Узун, 52.