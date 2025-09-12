Баєр з двома вилученнями у складі переміг Айнтрахт
Леверкузенська команда здобула три очки
У матчі третього туру Бундесліги Баєр на своєму стадіоні приймав Айнтрахт. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.
На 10-й хвилині Баєр вийшов вперед завдяки точному удару Алехандро Грімальдо. В кінці першого тайму форвард господарів Патрік Шик реалізував пенальті. На 52-й хвилині хавбек Айнтрахта Джан Узун відіграв один м’яч, але Баєр в компенсований час встановив остаточний рахунок – 3:1. Дубль оформив Грімальдо.
Відзначимо, що господарі догравали зустріч у меншості: на 58-й хвилині червону картку отримав Роберт Андріх, а на 92+2-й хвилині – Есек'єль Фернандес.
Це була перша гра для нового головного тренера Баєра Каспера Юльманда на чолі леверкузенської команди.
Баєр займає сьоме місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши чотири очки, Айнтрахт – третій з шістьма балами.
Бундесліга, 3-й тур
Баєр – Айнтрахт – 3:1
Голи: Грімальдо, 10, 90+8, Шик, 45+4 (пен) – Узун, 52.
