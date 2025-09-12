Головний тренер Баєра Каспер Юльманн поділився очікуванням від стартового матчу 3 туру Бундесліги проти Айнтрахта. Його слова наводить пресслужба клубу.

Звичайно, ми хочемо виграти матч, і я з нетерпінням чекаю на повний стадіон з гарною атмосферою перед нашими вболівальниками. Я відчуваю багато енергії.

Це дуже конкурентоспроможна команда з великою кількістю талантів і високим потенціалом. Конкуренція дуже висока. У нас багато сильних лідерів і досвідчених гравців з лідерськими якостями, - розповів коуч Баєра.