Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Бельгії в рідних стінах зіграла внічию з Північною Македонією.

Поєдинок у Генку завершився без голів, хоча господарі повністю контролювали гру. Команда Руді Гарсії активно розпочала матч, створивши кілька моментів уже в дебюті: Саелемаекерс відзначився активністю на фланзі, Доку постійно загострював ситуацію дриблінгом, а Де Брюйне не раз пробував з-за меж штрафного. У середині тайму Де Кейпер забив після комбінації з Де Брюйне, але арбітр справедливо зафіксував офсайд. Найкращу нагоду мав капітан бельгійців наприкінці першої половини – після проходу Доку він пробив з близької відстані, проте м’яч полетів над поперечиною. На перерву команди пішли за тотальної переваги господарів, але без голів – македонська оборона вистояла.

У другому таймі «червоні дияволи» лише посилили натиск. Доку продовжував розривати лівий фланг, Де Брюйне керував усіма атаками, а вихід Опенди та Фофани додав команді швидкості. Втім, воротар Дімітрієвскі став справжнім героєм гостей — він парирував удари Ванакена, Доку та Де Брюйне, а також врятував після спроб Кастаня і Фофани. Македонці відбивалися до останнього й лише під завісу зустрічі створили єдину гостроту біля воріт Кастельса через Рістовскі. Попри тотальну перевагу, бельгійці так і не зуміли зламати щільний захист суперника — фінальний свисток зафіксував сумну для фаворита нічию 0:0.

Збірна Бельгії набрала 11 очок у групі J і залишилася позаду Північної Македонії (12), хоча має матч у запасі. Слідом розташувалися Вельс (10), Казахстан (6) і Ліхтенштейн (0).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Бельгія – Північна Македонія 0:0

Бельгія: Куртуа, де Кейпер (Сейс 89), Кастань (Меньє 89), Теат, Дебаст, Раскен, Доку, Салемакерс (Опенда 59), де Брюйне, Ванакен (Онана 74), Троссард (Фофана 74)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Аліоскі, Ашковскі (Чурлінов 46), Зайков, Стойчевскі (Деспотовскі 75), Мусліу (Велковскі 84), Елмаз, Атанасов (Алімі 74), Костадінов, Барді, Міовскі (Ристовскі 57)

Попередження: Саламакерс, Теат, Де Брюйне – Ашковскі, Костадінов