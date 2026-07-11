Павло Василенко

Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон завершив свою історичну «суху» серію на чемпіонатах світу. У чвертьфінальному матчі проти Бельгії його ворота на 41-й хвилині вразив Шарль Де Кетеларе, зрівнявши рахунок 1:1 та поклавши край рекордним 649 хвилинам без пропущених м'ячів.

До цього Іспанія залишалася єдиною командою ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці, яка ще не пропускала. Ще в матчі 1/8 фіналу проти Австрії Сімон перевершив легендарне досягнення італійця Вальтера Дзенги, який не пропускав упродовж 517 хвилин на чемпіонаті світу 1990 року.

Рекордна серія іспанського голкіпера розпочалася ще на мундіалі-2022 у Катарі після гола японця Ао Танаки. Відтоді Сімон зберігав свої ворота «сухими» у матчах проти Марокко, а на нинішньому турнірі – проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії, Уругваю, Австрії та Португалії.

Попри завершення унікальної серії, 649 хвилин без пропущеного м'яча стали новим абсолютним рекордом в історії чемпіонатів світу, який тепер належить саме воротарю збірної Іспанії.