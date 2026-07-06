Павло Василенко

Скандал навколо рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна продовжує набирати обертів. Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) виступила з новою жорсткою заявою, звинувативши світову футбольну організацію у непрозорих діях та фактичному ігноруванні її запитів.

Після перемоги США над Боснією і Герцеговиною (2:0) Балогун був вилучений з поля за фол проти Таріка Мухаремовича, а отже мав автоматично пропустити матч 1/8 фіналу проти Бельгії. Однак ФІФА несподівано скасувала дискваліфікацію, дозволивши форварду вийти на поле.

У Брюсселі одразу поставили під сумнів законність такого рішення. За словами представників RBFA, федерація звернулася до ФІФА з проханням надати копію рішення, пояснити процедуру його ухвалення та роз'яснити застосування чинного регламенту. Натомість, як стверджують бельгійці, ФІФА без пояснень розцінила звичайний інформаційний запит як офіційну апеляцію, призначила суддю у справі, а згодом сама ж оголосила цю «апеляцію» неприйнятною.

«Ми лише попросили роз'яснення. Однак ФІФА самостійно перетворила наш запит на апеляцію, а потім одразу ж відхилила її, не надавши жодної відповіді на поставлені запитання», – йдеться у заяві RBFA.

Окреме обурення бельгійців викликала організаційна нарада перед матчем. За словами федерації, цього разу ФІФА вперше не включила до презентації розділ про автоматичні дискваліфікації, хоча на всіх попередніх зустрічах ця тема обов'язково розглядалася. Попри усні та письмові звернення, пояснення причин такого рішення бельгійська сторона так і не отримала.

У підсумку RBFA заявила, що не має іншого вибору, окрім як поставити під сумнів право Балогуна брати участь у матчі проти Бельгії. Федерація також пообіцяла й надалі домагатися роз'яснень та захищати принципи чесної конкуренції, незалежно від результату поєдинку.