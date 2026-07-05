Павло Василенко

Президент США Дональд Трамп привітав рішення ФІФА скасувати автоматичну одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Завдяки цьому форвард зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії.

Балогун був вилучений з поля у поєдинку проти Боснії і Герцеговини, що зазвичай автоматично передбачає пропуск наступної гри. Однак ФІФА несподівано призупинила дію санкції, дозволивши одному з лідерів американської команди зіграти в одному з найважливіших матчів турніру.

На це рішення відреагував Дональд Трамп, який у грудні 2025 року отримав від президента ФІФА Джанні Інфантіно першу Премію миру ФІФА. У своїй соціальній мережі Truth Social американський лідер схвально оцінив дії футбольних чиновників.

«Дякую ФІФА за те, що ви вчинили правильно та виправили велику несправедливість!» – написав Трамп.

Балогун є одним із головних героїв збірної США на нинішньому мундіалі. У трьох матчах нападник відзначився трьома забитими м'ячами та став ключовою фігурою в атаці американців.

Тепер, після скасування дискваліфікації, збірна США отримала серйозне підсилення перед зустріччю з Бельгією (7 липня). У разі перемоги американці вперше з 2002 року вийдуть до чвертьфіналу чемпіонату світу.