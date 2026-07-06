Сергій Разумовський

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон зазнав травми. Про це повідомив у соцмережі X журналіст Девід Орнштейн.

😲 ¡EL TREMENDO GOLPE DE HENDERSON EN LOS FESTEJOS POR LA VICTORIA DE INGLATERRA! TUVO QUE SER EVACUADO EN CAMILLA.#NuestroMejorMundial #Henderson pic.twitter.com/0SzLpcBWZl — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

Інцидент стався під час святкування виходу Англії до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 після перемоги над Мексикою з рахунком 3:2 на стадіоні Ацтека. За даними джерела, Гендерсон отримав ушкодження після стрибка через рекламні щити. Наразі точний ступінь серйозності травми ще не встановлено.

Відомо, що 36-річний футболіст, імовірно, пошкодив руку. Через стан гравця його довелося виносити з поля на ношах, а під час надання допомоги йому також знадобився кисень.

Пізніше Томас Тухель підтвердив, що Гендерсон травмував зап’ястя та наразі перебуває в лікарні. Наставник англійців визнав, що ситуація виглядає доволі серйозною й не вписується в загальне святкове тло вечора, але деталями подальших медичних процедур він поки що не володіє. На цьому чемпіонаті світу Гендерсон встиг провести лише 6 хвилин на полі.

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