Павло Василенко

Рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна вже викликало хвилю нових звернень від провідних футбольних федерацій. Франція та Англія мають намір домагатися перегляду суддівських рішень щодо своїх футболістів, що може створити небезпечний прецедент для всього світового футболу.

Французька федерація футболу готує офіційне звернення з вимогою анулювати жовту картку Майкла Олісе, яку він отримав у компенсований час матчу 1/8 фіналу проти Парагваю. Повтори епізоду засвідчили, що вінгер «Баварії» фактично не контактував із Матіасом Галарсою, тож у Парижі вважають попередження помилковим. Особливо після того, як ФІФА пішла назустріч США у справі Балогуна.

Не залишилася осторонь і Англія. Після вилучення Джарелла Куанси у матчі з Мексикою головний тренер Томас Тухель жартома закликав ФІФА скасувати й червону картку свого захисника. Водночас німець відкрито розкритикував рішення щодо Балогуна.

«Я взагалі не вважаю, що Балогун заслуговував на вилучення. Але VAR втрутився, троє арбітрів ухвалили рішення. Якщо так, то хто тепер визначає, коли його можна скасувати? На якій підставі? Де межа між правилами та винятками?» – заявив Тухель.

Тепер увага прикута до ФІФА. Якщо організація погодиться переглядати дисциплінарні покарання після завершення матчів, це може відкрити двері для десятків аналогічних вимог від інших збірних.