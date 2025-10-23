Сергій Стаднюк

У третьому турі Ліги чемпіонів мадридський на своєму полі мінімально здолав Ювентус.

«Вершкові» з перших хвилин захопили ініціативу, постійно тиснули й регулярно виходили на ударні позиції, тоді як Ювентус переважно оборонявся й відповідав епізодичними випадами. Перевага мадридців матеріалізувалася після перерви – на 58-й хвилині Беллінгем забив єдиний гол матчу.

До фінального свистка господарі зберігали контроль і продовжували створювати моменти. За ударами більш ніж подвійна перевага 28:12, а за очікуваними голами 2.81 проти 0.59. Ювентус мав свої шанси, але далеко не на тому рівні, що суперник. Тож підсумкові 1:0 скоріше за радість для туринців.

Реал став п'ятою командою, що набрала максимальні дев'ять очок. Ювентус з двома балами вилетів із прохідної зони.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, третій тур

Реал Мадрид – Ювентус 1:0

Гол: Беллінгем, 58

Реал: Куртуа, Вальверде, Мілітао, Асенсіо (Гонсало 88), Каррерас, Браїм Діас (Мастантуоно 84), Чуамені, Гюлер (Камавінга 74), Беллінгем, Вінісіус (Фран 84), Мбаппе

Ювентус: Ді Грегоріо, Гатті, Ругані, Келлі, Калюлю, К. Тюрам (Консейсау 62), Маккенні, Камб'язо (Костіч 88), Копмейнерс (Локателлі 75), Їлдиз (Опенда 75), Влахович (Девід 75)

Попередження: Браїм, 62

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Реал – Ювентус.