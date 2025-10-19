Володимир Кириченко

Друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер переграв лідера світового рейтингу з Іспанії Карлоса Алькараса у фіналі виставкового турніру Six Kings Slam – 2025. Рахунок – 6:2, 6:4.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. За цей час італієць реалізував 3 брейк-пойнти з 10, виконав три подачі навиліт і не припустився жодної подвійної помилки. Іспанець виконав чотири ейси і припустився трьох подвійних помилок.

Зазначимо, що у минулорічному фіналі також зустрічалися Сіннер та Алькарас і перемога тоді залишилася також за італійцем.

Раніше у матчі за третє місце титулований Новак Джокович програв четвертій ракетці світу Тейлору Фріцу. Тенісисти відіграли перший сет, після чого легендарний серб відмовився від боротьби. Рахунок - 7:6 (7:4) на користь американця.

Нагадаємо, у півфіналі турніру Сіннер розбив Джоковича.