Михайло Цирук

У вівторок, 24 червня, відбудеться поєдинок третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу між лісабонською Бенфікою та мюнхенською Баварією. Враховуючи не таку велику кількість топових матчів на цій стадії турніру, ця вивіска справді видається вартою уваги: в одній з команд виступає українець, Бенфіка, теоретично, усе ще може не вийти з групи, і інтрига у розподілі місць у цьому квартеті все ще жива до кінця. Пропонуємо до вашої уваги анонс дуелі іменитих європейських команд на клубній світовій першості.

Турнірне становище в групі та попередні результати команд

У мюнхенської Баварії на цьому КЧС поки все добре, і у двох стартових поєдинках команда Венсана Компані забезпечила собі вихід із групи. На старті турніру чемпіон Німеччини розгромив напіваматорський Окленд з Нової Зеландії з непристойним рахунком 10:0, а після цього на останніх хвилинах вирвав перемогу над Бокою Хуніорс (2:1), завдяки чому тепер можуть не перейматися з приводу своєї участі в плейоф.

А от Бенфіка подібних гарантій наразі не має. У першому поєдинку португальський клуб поділив очки з Бокою Хуніорс (2:2), врятувавшись від поразки лише на останніх хвилинах, а потім розгромив Окленд (6:0), і цілком можливо, що саме кількість голів, забитих у ворота аутсайдера, може стати визначальною в долі команди.

Таким чином у разі поразки Бенфіки Бока матиме шанс наздогнати її. Якщо орли поступляться, а аргентинці здобудуть перемогу, тоді в їхній битві за друге місце та плейоф усе вирішуватиме різниця мʼячів.

Зараз у команди Трубіна вона +6, а у Боки Хуніорс -1, однак враховуючи, що в останньому турі Бока грає з Оклендом, частина з гравців якого не поїхали на турнір через те, що їм треба ходити на основну роботу, завдання забити у його ворота 5-7 мʼячів видається цілком реальним. Тож аби почуватися спокійно, Бенфіці необхідно набирати щонайменше одне очко, ну а в разі перемоги лісабонський колектив ще й зможе вийти далі з першого місця.

Кадрові втрати

Можливо, на Клубному чемпіонаті світу, який так чи інакше не сприймається як турнір надзвичайної важливості, це не має якогось критичного значення, однак у майбутньому матчі обидві команди не зможуть розраховувати на цілу низку своїх гравців.

Зокрема, Бенфіці не допоможе основний захисник Томаш Араужу, Андреа Белотті, який отримав пряму червону картку в першому матчі з Бокою, а також давно травмовані Александер Ба та півзахисник Ману. Крім того, під питанням залишається участь у грі основного півзахисника Флорентіну.

Баварія, своєю чергою, також має кілька травмованих. Свіжа травма лише одна - Джамал Мусіала, який отримав пошкодження в останньому поєдинку проти Боки. Щоправда, записувати його до втрат ще, можливо, зарано, адже проблема, попередньо, виявилася несерйозною, і один з лідерів мюнхенців буде доступним уже на цей матч. А от Тарек Бухманн, Альфонсо Девіс, Хірокі Іто та Кім Мін Дже свої травми отримали вже давно, і в майбутньому поєдинку точно не зіграють.

Історія зустрічей

Бенфіка та Баварія зустрічалися між собою 13 разів, і попри таку кількість спроб лісабонські орли, на диво, не здобули жодної перемоги - 3 нічиїх та 10 поразок. Востаннє команди зустрічалися зовсім недавно - на етапі ліги ЛЧ у листопаді минулого року, і тоді все завершилося мінімальною перемогою мюнхенців завдяки голу Мусіали (1:0).

Останній випадок, коли лісабонський клуб зміг не програти Баварії, траплявся аж у квітні 2016 року, коли після мінімальної поразки у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів (0:1) португальський клуб зіграв вдома внічию (2:2), втім радості від такого результату було мало. Можливо, 24 червня стане саме тим днем, у який команда Анатолія Трубіна перерве серію з пʼяти поразок поспіль проти цього суперника?

У матеріалі використані фото Getty Images