Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім може очолити Бенфіку після закінчення сезону 2025/26. Про це повідомляє ESPN.

Чинний наставник лісабонського клубу Жозе Моурінью вважається основним претендентом на посаду головного тренера збірної Португалії. У місцевій футбольній асоціації впевнені, що 63-річний фахівець стане оптимальною заміною Роберто Мартінесу, контракт якого завершується після чемпіонату світу 2026 року.

У разі відходу Моурінью керівництво Бенфіки планує довірити команду Аморіму. Португальський тренер працював з Манчестер Юнайтед у період з листопада 2024 року до січня 2026-го, проте був відправлений у відставку через незадовільні результати.

На даний момент Бенфіка знаходиться на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, набравши 49 очок. Попереду лісабонців знаходяться Спортинг із 52 балами та Порту, який має 56 пунктів.