17-річний українець Дегтярьов виграв чемпіонат Європи з шахів
Роман став чемпіоном без звання гросмейстера
31 хвилину тому
17-річний українець Роман Дегтярьов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з шахів. Спортсмен набрав 9 очок із 11 можливих, випередивши найближчого переслідувача — Ніджата Абасова з Азербайджану — на 0,5 бала.
Перемога Дегтярьова стала історичною: він став першим в історії переможцем турніру без звання гросмейстера. Українець мав 126-й стартовий рейтинг серед більш ніж 500 учасників.
Єдиної поразки на турнірі він зазнав від представника Туреччини Ішика Джана.
Раніше найвищим досягненням шахіста було золото чемпіонату України-2024.
