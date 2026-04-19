17-річний українець Роман Дегтярьов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з шахів. Спортсмен набрав 9 очок із 11 можливих, випередивши найближчого переслідувача — Ніджата Абасова з Азербайджану — на 0,5 бала.

Перемога Дегтярьова стала історичною: він став першим в історії переможцем турніру без звання гросмейстера. Українець мав 126-й стартовий рейтинг серед більш ніж 500 учасників.

Єдиної поразки на турнірі він зазнав від представника Туреччини Ішика Джана.

Раніше найвищим досягненням шахіста було золото чемпіонату України-2024.

