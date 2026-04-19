Голи Шеркі та Голанда принесли Манчестер Сіті перемогу над Арсеналом
Єдиний м'яч у складі канонірів забив Гаверц
близько 3 годин тому
У центральному поєдинку 33-го туру АПЛ туру Манчестер Сіті здобув домашню перемогу над Арсеналом.
Рахунок відкрив Раян Шеркі на 16-й хвилині після індивідуальних дій у штрафному майданчику. За дві хвилини Кай Гаверц відновив рівновагу, пробивши по центру воріт. Переможний гол на 65-й хвилині забив Ерлінг Голанд, реалізувавши момент ударом в один дотик.
АПЛ. 33-й тур
Манчестер Сіті — Арсенал — 2:1
Голи: Шеркі, 16, Голанд, 65 — Гаверц, 18
За підсумками поєдинку Арсенал має в активі 70 очок, у Манчестер Сіті — 67 білів.
Раніше Ліверпуль обіграв Евертон у мерсисайдському дербі.
