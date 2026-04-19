Карпати зіграли внічию з Епіцентром у безгольовому матчі
Воротарі команд видали сухий матч
близько 1 години тому
Фото: УПЛ
Епіцентр та Карпати завершили матч 24-го туру УПЛ внічию.
У першій половині зустрічі господарі змарнували кілька нагод — Домчак парирував удари Себеріота та Сидуна. Львів’яни відповіли моментами Чачуа та Костенка, проте Білик зберіг ворота сухими.
УПЛ. 24-й тур
Після матчу Карпати мають 33 очки та виходять на восьму сходинку. Епіцентр із 24 балами залишається на 12-му місці.
