Бенфіка розгромила Морейренсе. Судаков вийшов на кілька хвилин, а Трубін знову залишився в запасі
Команда українців взяла три очки
Бенфіка здобула переконливу перемогу над Морейренсе у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Португалії. Лісабонці впевнено контролювали гру та забили супернику чотири м'ячі – 4:0.
Український півзахисник Георгій Судаков розпочав зустріч на лаві запасних. На поле він вийшов лише на 86-й хвилині, замінивши Рафу Сілву. Практично одразу після появи українець заробив для своєї команди штрафний. Інший представник України в Бенфіці, воротар Анатолій Трубін, весь матч провів у запасі.
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Наразі лісабонська команда посідає друге місце в турнірній таблиці, набравши 13 очок.
Наступний матч Бенфіка проведе 13 вересня вдома проти Жил Вісенте. Після цього, 16 вересня, лісабонці зіграють на виїзді з Міланом у своєму першому матчі основного етапу Ліги Європи.
Чемпіонат Португалії, 3-й тур
Морейренсе – Бенфіка – 0:4
Голи: Павлідіс, 45+3 (пенальті), Шельдеруп, 55, Престіанні, 59, Аурснес, 72.