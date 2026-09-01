Головний тренер Бенфіки Марку Сілва прокоментував гру українського хавбека Георгія Судакова проти Ешторіла (2:1).

«Судаков залишається гравцем стартового складу, тому що я як головний тренер Бенфіки вирішую, що саме він має бути основним на цій позиції. Я оцінюю поведінку та виступи гравця на цій позиції не лише крізь призму цього єдиного фактора – тобто результативних дій.

Судаков влучив у поперечину – йому відверто бракує фарту в цьому плані. Проте річ не тільки в цьому. Він грає у старті, тому що це моє рішення. А якщо я приймаю таке рішення, то лише тому, що впродовж тижневого тренувального циклу він дає чіткі сигнали, що готовий виходити з перших хвилин», – цитує Сілву клубна пресслужба.