Український захисник турецького Трабзонспору Арсеній Батагов може стати учасником гучного трансферу українських футболістів до найсильніших європейських чемпіонатів. Згідно з інформацією турецького видання Takagazete, лісабонська Бенфіка перейшла від спостереження до активних дій і вже розпочала переговори про можливе підписання українця.

На відміну від інших клубів, які стежили за Батаговим, португальський гранд зробив перші конкретні кроки по трансферу. Зазначається, що керівництво Бенфіки вступило у прямий діалог щодо переходу гравця. Нагадаємо, що у складі лісабонського клубу вже виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Цього сезону 23-річний захисник провів 18 матчів за турецький клуб і відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати гравця на місце українця.