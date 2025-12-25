Сергій Разумовський

Керівництво Трабзонспора розмірковує над підсиленням центру оборони вже під час зимового трансферного вікна. У клубі мають кадрові труднощі в захисній лінії, тому варіант із запрошенням ще одного центрального захисника розглядають як один із пріоритетних. Про це повідомляє 61saat.

Головною причиною такого рішення називають часті ушкодження Арсенія Батагова та Стефана Савича. Регулярні травми цих футболістів помітно ускладнили ротацію, через що тренерський штаб не завжди має достатній вибір у центрі захисту.

Серед кандидатів, які отримали схвальні відгуки після аналізу головного тренера Фатіха Текке та скаутського відділу, фігурує Чібуйке Нвайву з Вольфсберга. Нігерієць, за оцінками в клубі, підходить команді за антропометрією та ігровими характеристиками, однак ключовим стримувальним фактором наразі є його трансферна ціна.

Попри фінансові нюанси, Трабзонспор уже зробив перші кроки в напрямку можливого переходу та розпочав початкові контакти щодо угоди. Водночас зазначається, що контракт Нвайву з Вольфсбергом чинний до 30 червня 2027 року, що також впливає на позицію австрійського клубу в переговорах.

У поточному сезоні 22-річний центральний захисник провів 16 матчів і відзначився одним забитим м’ячем. На рахунку ж Батагова два асисти у 18 іграх.

