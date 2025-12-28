Лісабонська Бенфіка націлилася на підписання ще одного футболіста з України. Нагадаємо, що у складі португальського гранда вже виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Як повідомляє Günebakış, до сфери інтересів Бенфіки потрапив центральний захисник Трабзонспору Арсеній Батагов. Керівництво клубу з Лісабона внесло українця у свій шорт-лист та розглядає його як потенційне посилення лінії оборони.

За інформацією різних джерел, турецький клуб готовий обговорювати трансфер Батагова при сумі від 20 до 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати гравця на місце українця.