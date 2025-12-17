Одразу два гравці Трабзонспору Арсеній Батагов та Кріст Інао-Улай привернули увагу цілої низки європейських клубів, повідомляє Takagazete.

За інформацією джерела, за їхньою грою у матчі проти Бешикташа спостерігали скаути 11 провідних команд Європи. Серед клубів, які відправили своїх представників, згадуються Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Баварія.

Повідомляється, що Трабзонспор вже отримував пропозиції щодо обох футболістів, проте керівництво турецького клубу не почало переговори. Президент команди готовий розглянути продаж лише при надходженні справді великої та вигідної пропозиції.

23-річний Арсеній Батагов цього сезону провів 16 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року, а за даними Transfermarkt, вартість захисника оцінюється у 7 мільйонів євро.

