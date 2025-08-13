Бенфіка з Трубіним вийшла в четвертий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
Лісабонська команда знову перемогла
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між командами Бенфіка та Ніцца.
Поєдинок пройшов у Лісабоні та завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі весь поєдинок.
Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації
Матч-відповідь
Бенфіка – Ніцца– 2:0
Голи: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27.
Перший матч – 2:0
