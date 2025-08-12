Україна вперше за 20 років не буде представлена в основному розіграші Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
Київське Динамо завершило виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів та вилетіло до раунду плей-оф відбору Ліги Європи.
Команда Олександра Шовковського не змогла пройти кіпрський Пафос у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вилетіло до раунду плей-оф відбору Ліги Європи.
Таким чином, Україна вперше за 20 років не буде представлена в основному розіграші головного єврокубкового турніру.
Востаннє українські команди не змогли дійти до цієї стадії Ліги чемпіонів у сезоні 2005/06.
Тоді у другому кваліфікаційному етапі Динамо вилетіло від швейцарського Туну (2:2, 0:1), а Шахтар у наступному раунді програв Інтеру (0:2, 1:1).
Поділитись