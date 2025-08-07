Чемпіон Туреччини розглядає трансфер Трубіна
Українець може приєднатися до Галатасарая
близько 1 години тому
Воротар збірної України Анатолій Трубін може змінити клуб уже у поточне трансферне вікно.
За інформацією Forza Cimbom, його перехід активно розглядає турецький гранд Галатасарай. Особливу цікавість до кандидатури українця виявляє генеральний директор стамбульців Абдулла Кавукджа.
Клуб знаходиться у пошуку нового основного голкіпера, який зможе гідно замінити легендарного Фернандо Муслеру. Раніше також повідомлялося про інтерес Галатасараю до Андрія Луніна.
Минулий сезон у складі Бенфіки Трубін завершив із 51 зіграним матчем, 54 пропущеними м'ячами та 21 сухою грою.
Нагадаємо, що Трубін разом з Бенфікою обіграли Ніццу (2:0) в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.