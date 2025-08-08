Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити клуб вже цього літа, повідомляє P4 Otopark. За даними джерела, серйозний інтерес до гравця виявляє англійський Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли готова запропонувати за перехід воротаря 40–50 мільйонів євро, при цьому наставник «міщан» особисто наполягає на його трансфері.

Однак у Бенфіці не горять бажанням відпускати Трубіна в трансферне вікно і готують для нього нову пропозицію за контрактом.

Анатолій перейшов до португальського клубу влітку 2023 року з донецького Шахтаря за 10 мільйонів євро. Згідно з умовами угоди, «гірники» отримають 40% чистого прибутку від його подальшого продажу. Минулого сезону українець відіграв 51 матч у всіх турнірах, пропустив 54 м'ячі та 21 раз зберіг ворота у недоторканності.

Раніше Трубін прокоментував перемогу Бенфіки в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.