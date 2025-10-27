Голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков допомогли Бенфіці здобути розгромну перемогу над Арокою з рахунком 5:0 у матчі чемпіонату Португалії 25 жовтня.

Трубін відіграв повний матч, зберігши свої ворота в недоторканності, а Судаков розпочав у основі та був замінений на 63-й хвилині. Португальські ЗМІ дали свої оцінки виступам українських футболістів.

Трубін: «Дуже спокійний перший тайм, якщо не брати до уваги один удар від Пабло Госальбеса, який пролетів близько до лівої штанги. Українець мав небагато роботи в цьому протистоянні. Пульс воротаря не перевищував 60–70 ударів протягом усіх 90 хвилин».

Судаков: «Перший тайм він провів практично непоміченим, проте на 29-й хвилині відволікся і зробив небезпечний пас в центрі поля, після чого гравець Ароки Пабло Госальбес, перебуваючи в безпосередній близькості від штрафного майданчика Бенфіки, пробив поряд з лівою штангою.

Український півзахисник продемонстрував якісну гру з м'ячем, але не вплинув на атаку і не зміг ефективно діяти в обороні», — вважають в A Bola.