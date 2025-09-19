Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів про деталі дворічного контракту з лісабонським грандом. Його слова наводить A Bola.

Це контракт, який базується на високих етичних принципах. Я лише підписав його, але не я його складав. Він, очевидно, був складений керівництвом Бенфіки, президентом та моїми представниками. Звичайно, я підписую лише те, що мені подобається, те, з чим я згоден. Але я вважаю, що він має надзвичайно високі етичні принципи.

Мене, чесно кажучи, зворушило те, що контракт спрямований на дотримання етики, він надає широку свободу або можливості, яких за звичайних умов не було б. Контракт складений дуже етично. Звичайно, я хочу працювати в Бенфіці, але я хочу, щоб люди мені довіряли, я хочу, щоб люди були в одному човні зі мною, це дуже важливо, - зізнався Моурінью.