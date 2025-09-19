Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився враженнями після повернення в клуб, у якому розпочав свою тренерську кар'єру. Його слова наводить A Bola.

Я переживаю так багато емоцій, але думаю, що досвід допомагає мені їх контролювати. Хочу подякувати за довіру, за честь, яку я відчуваю в цей момент. Будучи португальцем... немає жодної людини, яка б не знала історію, культуру, масштаби Бенфіки. Хочу абсолютно чітко заявити: я повинен бути здатним блокувати всі ці емоції і дивитися на Бенфіку та на свою роботу, свою відповідальність, дуже просто.

Я тренер одного з найбільших клубів світу. Я хочу зосередитися на цій місії. Я б не сказав, що на труднощі, а привілей, з точки зору роботи тренера. Минуло 25 років, протягом яких я мав можливість працювати в найбільших клубах світу. Жоден з грандів які я мав можливість тренувати, не давав мені такого почуття честі, відповідальності та мотивації, як робота тренером Бенфіки.

Слова іноді розвіює вітер, а ось вчинки - ні, і моя обіцянка дуже чітка: я буду жити для Бенфіки. Я вийшов з дому і сказав «до неділі»... Це величезна честь, яку мені допомагає контролювати мій досвід. Буду вдячний, якщо це буде коротко [пресконференція], адже через 48 годин у нас матч, і для Бенфіки немає нічого важливішого, - зізнався Моурінью.