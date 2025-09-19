Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів, які мотиви наштовхнули його повернутись на батьківщину. Його слова наводить A Bola.

«Особливий» через 21 рік повернувся в клуб, який став першим в його тренерській біографії.

Якщо хтось очікує, що я завершу свою кар'єру через 4 чи 5 років, вони помиляються. Я буду тим, хто вирішуватиме, коли я її завершу, і я завершу її, коли відчую, що більше не маю до неї такої ж пристрасті. Президент знає, що це правда... Я сьогодні голодніший, ніж був 25 років тому, на зовсім іншому етапі, з людської точки зору.

Я набагато більше думаю про інших, про свій клуб, про гравців, про тих, хто керує клубом, про низку речей, до яких я підходжу набагато пізніше; я останній у черзі і я тут, щоб служити, я перебуваю в абсолютно іншому моменті, навіть у зрілості, яка змушує мене приймати низку рішень. Я дуже щасливий бути тут, з величезною відповідальністю, але я відчуваю себе більш живим, ніж будь-коли, - зізнався Моурінью.