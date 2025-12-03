Лісабонська Бенфіка має намір зміцнити склад у січні, і головним кандидатом на посилення став захисник Баварії Рафаел Геррейру. Як повідомляє aBola, перехід активно просуває головний тренер Жозе Моурінью. Фахівець особливо цінує універсальність 31-річного гравця, який може закрити лівий фланг оборони та за необхідності вийти у центрі півзахисту.

Керівництво Бенфіки вивчає варіанти зимового трансферу. Сам Геррейру неодноразово наголошував на теплих почуттях до клубу з Лісабона.

Контракт захисника з Баварією діє до літа 2026 року, що уможливлює перехід вже найближчим вікном. Якщо переговори будуть успішними, то Геррейру зможе виконати давнє бажання — повернутися на батьківщину і виступати за команду, до якої він давно відчуває особливе ставлення.

Раніше стало відомо, що Бенфіка готує Трубіна до трансферу в топчемпіонат.