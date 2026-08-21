Бенфіка здобула перемогу в Лізі Європи, як зіграли Трубін і Судаков
Команди забили чотири м’ячі на двох
Георгій Судаков. Фото - Getty Images
Лісабонська Бенфіка українських легіонерів – голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакоів – вдома здолала Орхус з рахунком 3:1 у першому поєдинку раунду плейоф відбору до Ліги Європи.
Судаков провів на полі 84 хвилини, результативними діями не відзначився, а Трубін залишився у запасі.
Матч-відповідь між командами пройде у четвер, 27 серпня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Ліга Європи, 4-й раунд відбору
Бенфіка – Орхус – 3:1
Голи: Сілва, 2, Баррейро, 31, Павлідіс, 45+2 (пенальті) – Йоргенсен, 36.