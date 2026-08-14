Судаков зіграв за Бенфіку у матчі Ліги Європи, Трубін знову залишився без ігрової практики
Команда українців пройшла далі
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Португальська Бенфіка українців – голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова – зіграла внічию з Хартс (1:1) у матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Європи. «Орли» пройшли далі з рахунком 7:2 за сумою двох ігор.
Трубін залишився у запасі, а Судаков відіграв 64 хвилини, результативними діями не відзначився.
Бенфіка вже гарантувала собі, як мінімум, загальний етап Ліги конференцій.
У фінальному раунді плейоф відбору до Ліги Європи команда українців зійдеться з Орхусом. Матчі пройдуть 20 та 27 серпня.
Ліга Європи, 3-й відбірковий раунд
Матч-відповідь
Хартс – Бенфіка – 1:1
Голи: Магнуссон, 77 – Лукебакіо, 78.
Перший матч – 1:6