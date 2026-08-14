Павло Василенко

Португальська Бенфіка українців – голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова – зіграла внічию з Хартс (1:1) у матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Європи. «Орли» пройшли далі з рахунком 7:2 за сумою двох ігор.

Трубін залишився у запасі, а Судаков відіграв 64 хвилини, результативними діями не відзначився.

Бенфіка вже гарантувала собі, як мінімум, загальний етап Ліги конференцій.

У фінальному раунді плейоф відбору до Ліги Європи команда українців зійдеться з Орхусом. Матчі пройдуть 20 та 27 серпня.

Ліга Європи, 3-й відбірковий раунд

Матч-відповідь

Хартс – Бенфіка – 1:1

Голи: Магнуссон, 77 – Лукебакіо, 78.

Перший матч – 1:6