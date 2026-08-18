Сім голів без відповіді. Бенфіка без Трубіна, але із Судаковим влаштувала розгром у чемпіонаті Португалії
Команда українців здобули три очки
Бенфіка двох українців – голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова – здобула розгромну перемогу в другому турі чемпіонату Португалії. Лісабонці на виїзді не залишили шансів Каса Піа, забивши у ворота суперника сім м'ячів.
Трубін потрапив до заявки на матч, але весь поєдинок провів на лаві запасних. Натомість Судаков розпочав зустріч у стартовому складі та відіграв 78 хвилин.
Бенфіка після двох турів має чотири очки та посідає четверте місце в турнірній таблиці. Трубін у поточному сезоні провів два матчі, пропустив два голи та один раз зберіг ворота «сухими». Судаков зіграв сім поєдинків і віддав одну результативну передачу.
Наступний матч «орли» проведуть 20 серпня. У першій грі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи Бенфіка вдома зустрінеться з данським Орхусом.
Чемпіонат Португалії, 2-й тур
Каса Пія – Бенфіка – 0:7
Голи: Престіанні, 3, Рафа Сілва, 14, Павлідіс, 47, 49, 54, Офорі, 58 (автогол), Дуран, 61.