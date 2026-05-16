Моурінью погодив з Реалом особистий контракт
Бенфіка отримає солідну компенсацію
близько 2 годин тому
Жозе Моуріньо / Фото - ESPN
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью погодив особисті умови контракту з Реалом, розрахованого до 2028 року. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Іспанський клуб планує активувати клаусулу, передбачену в угоді португальця з «орлами».
Раніше повідомлялося, що лісабонська команда має отримати компенсацію у розмірі 7 млн євро.
Нагадаємо, чинна угода 63‑річного португальського фахівця з Бенфікою діє до літа 2027 року.
Зазначимо, Моурінью очолював «вершкових» з 2010 до 2013 року.
Раніше повідомлялося, що Реал планує представити Моурінью на наступному тижні.
