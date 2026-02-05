У четвер, 5 лютого, у 20-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Ахдуд приймав Аль-Хіляль. Матч завершився переконливою перемогою гостей з рахунком 5:0.

Перший гол за Аль-Хіляль забив новачок клубу 38-річний француз Карім Бензема. Цей м'яч став його дебютним після переходу з Аль-Іттіхаду за 25 мільйонів євро. У другому таймі Бензема оформив хет-трик, забивши ще два м'ячі на 60-й та 64-й хвилинах. На 73-й хвилині француза замінили, а Малкольм та Аль-Давсарі довели рахунок до остаточного результату.

«Я дуже радий бути частиною Аль-Хіляль. Це чудова команда з великою історією та величезною кількістю трофеїв. Це як Реал Мадрид, але в Азії», – прокоментував свій дебют Бензема.

Після цієї переконливої перемоги Аль-Хіляль продовжує боротьбу за чемпіонство у Саудівській Аравії, маючи в активі 50 очок.