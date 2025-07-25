Відомий український тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував перемогу донецького Шахтаря над турецьким Бешикташом у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи (4:2).

«Шахтар виглядав дуже добре. Вже видно роботу Арди Турана. Я побачив на полі хорошу дисципліну, а майстерність в гравців Шахтаря і так була. Багато бразильців хорошого рівня, наші футболісти теж підтягнулися. Найголовніше, що приніс Туран це те, що команда почала грати дисципліновано. Потрібно так і далі продовжувати. Цього не було минулого року, тоді кожен робив на полі те, що хотів.

Я був впевнений, що Шахтар виграє. За Бешикташ виступають вже давно відіграні футболісти.

Вони їх позбирали зі всього світу, а толку ніякого з них нема і не буде. Грати вони вміють, але то все відіграний матеріал. Шахтар набагато швидший, фізична готовність на голову вища. Результат цілком закономірний».