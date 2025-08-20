Бейлі залишив Астон Віллу та став одноклубником форварда збірної України
43 хвилини тому
Ямайський вінгер Астон Вілли Леон Бейлі проведе наступний сезон у Ромі. Італійський клуб оголосив про оренду футболіста, яка включає опцію викупу за 22 мільйони євро.
Останні чотири роки Бейлі провів у складі бірмінгемського клубу, де забив 22 голи у 144 матчах.
Римляни під керівництвом нового тренера Джан П'єро Гасперіні прагнуть забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів. Востаннє вони виступали в найпрестижнішому клубному турнірі у 2018 році. Сезон Серії А вони розпочнуть у суботу домашнім матчем проти Болоньї.
Гравцем Роми є український форвард Артем Довбик.
