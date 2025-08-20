Італійська Рома продовжує підготовку до нового сезону та активно працює на трансферному ринку, формуючи склад для боротьби в чемпіонаті.

За інформацією Il Tempo, керівництво клубу ухвалило рішення виставити на трансфер нападника Артема Довбика, вінгера Стефана Ель-Шаараві та півзахисника Томмазо Бальданці.

Нещодавно відбулася зустріч керівників Роми, за підсумками якої було визначено перелік футболістів, що не входять у плани головного тренера Джан П’єро Гасперіні. До нього увійшли саме ці три гравці.

Попри численні чутки, Рома поки не отримувала жодних офіційних пропозицій, але готова розглянути всі варіанти, які надійдуть. Гасперіні впевнений, що Довбик, Ель-Шаараві та Бальданці не є незамінними футболістами в його команді.

Таким чином, Артем Довбик може перейти до складу Мілана.