Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам назвав склад команди на майбутні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.До списку увійшли 23 гравці, які братимуть участь у вересневих зустрічах національної команди.

Заявка збірної Франції на матчі проти України та Ісландії

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібрагіма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Франція), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адріен Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Кефрен Тюрам (Ювентус).

Нападники: Магне Акліуш (Монако), Бредлі Барколя, Усман Дембеле (обидва – ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Магне Акліуш готовий дебютувати у національній команді. Талановитий вінгер Монако вперше отримав виклик у збірну Франції.

Тим часом Уго Екітіке ще не дебютував. Ліверпуль нещодавно заплатив за нього 95 мільйонів євро. Він розпочав свою кар'єру на «Енфілді», забивши три голи та зробивши одну результативну передачу в трьох матчах. Однак Дешам не викликав його.

Серед нападників також не було включено до списку гравців Рандаля Коло Муані, який останніми місяцями був основним гравцем команди. Його майбутнє наразі під питанням. Він не входить до планів ПСЖ, але Ювентус досі не може досягти згоди щодо трансферу.

Збірна України зіграє проти Франції на номінальному домашньому полі в польському Вроцлаві 5 вересня о 21:45 за київським часом, а зустріч з Азербайджаном відбудеться в Баку 9 вересня о 19:00 по Києву.