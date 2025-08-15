Сергій Стаднюк

Вперше в історії національна збірна України отримала власний спеціалізований автобус. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що оформлення автобуса покликане нагадувати про історію та гордість, які збірна «везе з собою на кожен матч». Асоціація висловила подяку партнерам національної команди — AWT «Баварія», WhiteBIT, adidas та VBET — за участь у проєкті.

Це не просто транспорт — це символ. Дизайн нашого автобуса відображає дух України. Автобус прикрашений символами, які близькі кожному українцю. На бортах — національний прапор і козак Сірко — образ, що уособлює силу, характер і нашу непохитну віру в перемогу. А також гасло: Україна понад усе! Цей дизайн — відображення нашої історії та гордості, яку ми веземо з собою на кожен матч. УАФ

Нагадаємо, вже 5 вересня збірна України розпочне шлях у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 матчем із збірною Франції. Зустріч пройде у Вроцлаві.