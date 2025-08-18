Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викличе захисника київського Динамо Тараса Михавка на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Азербайджану. Про це повідомив футбольний коментатор та журналіст Ігор Циганик.

Наскільки я розумію, в збірній України будуть серйозні зміни. Деяких футболістів будуть викликати в національну команду, які вже себе засвітили. Зокрема, цілком можливо, що в списку футболістів може опинитися Тарас Михавко. Який ще може бути в молодіжній команді, але так само може бути і в основній збірній. Ігор Циганик

Нагадаємо, збірна України розпочне боротьбу в кваліфікації чемпіонату світу-2026. Проти Франції «синьо-жовті» зіграють 5 вересня, з Азербайджаном – 9-го числа.

20-річний Михавко за київське Динамо провів 59 матчів. У них йому вдалося відзначитися трьома забитими м’ячами та двома гольовими передачами.

