Павло Василенко

Президент Французької федерації футболу Філіп Діалло заявив, що національна збірна повинна пройти дуже далеко на чемпіонаті світу-2026, щоб не втратити гроші та покрити витрати на участь. Фінансові проблеми федерації призвели до тертя між керівництвом та гравцями за кілька днів до початку Мундіалю. Однією з причин стало скорочення бонусів за досягнуті результати. Іншою – квитки, які гравці отримають у розпорядженні родичів та друзів.

«Нам потрібно пройти дуже далеко в турнірі, щоб збалансувати наші фінанси. Я не говорю про те, щоб заробляти гроші, я просто говорю про те, щоб не втрачати гроші», – сказав Діалло L’Equipe.

На запитання, чи означає це вихід у півфінал, він відповів: «Принаймні, можливо, й більше…»

Франція є одним із фаворитів майбутнього чемпіонату світу. Команда стала чемпіоном у 2018 році та грала у фіналі чотири роки тому. Зі збільшенням кількості команд-учасниць, чемпіонат світу буде довшим, ніж попередні турніри, що означає вищі витрати.

Діалло також прокоментував розбіжності щодо бонусів гравців:

«Я зробив їм пропозицію. Я не буду говорити про конкретні параметри. Зараз вони це обговорюють, і я чекаю на їхню зустрічну пропозицію».

Він оптимістично налаштований щодо досягнення угоди, встановивши 10 червня як дату, до якої контракт має бути підписаний.

Чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці, в якому вперше в історії змагатимуться загалом 48 національних команд, розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.