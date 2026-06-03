Павло Василенко

Чемпіонат світу у США, Мексиці та Канаді розпочнеться 11 червня, і цікаво, що на ньому буде встановлено рекорд щодо клубного футболу.

На турнір було запрошено 1248 гравців, а Манчестер Сіті очолює список клубів з найбільшою кількістю представників на ЧС-2026.

Зокрема, 19 гравців англійського клубу гратимуть за 12 національних команд, встановивши таким чином новий рекорд.

На чемпіонаті світу 2018 року зіграли 16 гравців Манчестер Сіті, рекорд, який побила Баварія в Катарі, виставивши 17 гравців на чемпіонат світу 2022 року.

Цього року Баварія йде одразу за Манчестер Сіті з 18 гравцями, далі йдуть Арсенал і ПСЖ з 16 гравцями, а також Барселона з 15. Цікаво, що на високому шостому місці знаходиться саудівський Аль-Хіляль, у складі якого 12 гравців збірних.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, збірна-учасниця чемпіонату світу-2026 з футболу призначила нового наставника.