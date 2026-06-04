Павло Василенко

Матчі чемпіонату світу в Сполучених Штатах Америки можуть бути затримані надовго через негоду. Згідно з національними протоколами щодо штормів, якщо спортивний захід проводиться на стадіоні, його необхідно негайно зупинити, якщо в радіусі 8 миль від об'єкта трапляється блискавка або електричний розряд. Гравців необхідно вивести з поля та повернути до роздягалень, а вболівальників спрямувати до безпечних зон стадіону.

Після того, як блискавка згасне, починається 30-хвилинний зворотний відлік. Якщо протягом цього часу не буде нового електричного розряду, матч поновлюється. Якщо відбувається новий удар блискавки, зворотний відлік починається з нуля. Це може призвести до серйозних затримок у матчах чемпіонатів світу, деякі матчі тривають понад 3 години. Подібні випадки сталися на Клубному чемпіонаті світу, який проходив минулого літа у Сполучених Штатах. У матчі між Челсі та Бенфікою затримка становила понад дві години, а матч тривав 4 години 38 хвилин.

Регламент ФІФА не визначає, який термін має тривати, перш ніж матч можна буде перервати, і всесвітній футбольний керівний орган вирішує це питання в кожному конкретному випадку. Однак перенесення матчу створить організаційні проблеми.

Чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці, в якому вперше в історії змагатимуться загалом 48 національних команд, розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті увійшов в історію ЧС.