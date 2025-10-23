Без Різника. Шахтар оголосив стартовий склад на матч Ліги конференцій з Легією
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Сьогодні пройде матч другого туру основного етапу Ліги конференцій Шахтар – Легія.
Головний тренер донецької команди Арда Тура оголосив стартовий склад «гірників».
Шахтар: Фесюн, Марлон, Егіналду, Швед, Ізакі, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Мейрелліш.
Матч Шахтар – Легія пройде у польському Кракові та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
