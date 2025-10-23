В середу, 23 жовтня, донецький Шахтар проведе свій ювілейний, 300-й матч у єврокубках. У поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА «гірники» прийматимуть польську Легію на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Для Шахтаря це буде важливий етап у боротьбі за вихід з групи. Після перемоги над шотландським Абердіном (3:2) у першому турі команда Арди Турана зберігає статус фаворита, залишаючись непереможною в основний час у дев’яти єврокубкових матчах цього сезону (5 перемог, 4 нічиї). Водночас у чемпіонаті України донеччани переживають непростий відрізок, не перемігши в останніх двох турах.

Наставник Шахтаря Арда Туран напередодні матчу підкреслив повагу до суперника, але зазначив, що його команда готова до важкої гри:

«Ми маємо велику повагу до Легії та її футбольної культури. Це сильний суперник, і матч – чудова нагода перевірити наших молодих гравців».

Фото: ФК Шахтар

Для польської Легії цей виїзд – шанс реабілітуватися після трьох поспіль поразок, зокрема й у стартовому турі Ліги конференцій від «Самсунспора» (0:1). Команда Едварда Йорданеску наразі перебуває лише на дев’ятій позиції в Екстраклясі та шукає вихід з ігрової кризи.

Історично суперники зустрічалися лише раз – у 2006 році в кваліфікації Ліги чемпіонів, де Шахтар здобув дві перемоги з мінімальним рахунком. Тепер донеччани спробують продовжити цю традицію у своєму ювілейному євроматчі, який може стати ще однією історичною віхою клубу.

Прогноз XSPORT.ua

Перемога Шахтаря.

