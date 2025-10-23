Сергій Стаднюк

Напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА проти Легії Шахтар увечері 22 жовтня провів тренування на полі Міського стадіону імені Генрика Реймана в Кракові, який прийме ювілейний, 300-й єврокубковий поєдинок «гірників». Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перші 15 хвилин, за регламентом УЄФА, були відкритими для медіа: журналісти побачили розминку помаранчево-чорних та кілька вправ із м’ячем. Далі сесія відбувалася за закритими дверима – команда працювала над триманням м’яча, ігровими й тактичними аспектами, а наприкінці – над завершенням атак і ударами по воротах.

Тренування відвідали тренери та гравці ампфуткоманди Шахтар Сталеві. Її представники 23 жовтня зустрінуться з польською Віслою.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже 23 жовтня на сторінці події Шахтар – Легія на Xsport. Початок – о 19:45.