Шахтар – Легія: де дивитися матч Ліги конференцій
Стартовий свисток пролунає о 19:45
близько 2 годин тому
Матч Шахтар (Донецьк, Україна) – Легія (Варшава, Польща) у другому турі Ліги конференцій сезону 2025/26 відбудеться 23 жовтня на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.
Початок гри — о 19:45 за київським часом.
Шахтар – Легія: де дивитися
У прямому ефірі гру можна буде переглянути на медіасервісі Megogo.
Матч буде доступний за підписками Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.
Поєдинок прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Зверов.
Зустріч обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з 33-річним Густаво Корреєю.
На груповому етапі турніру Шахтар проведе шість матчів — три домашні та три виїзні.
Команда Арди Турана стартувала з перемоги над Абердіном (Шотландія) з рахунком 3:2.
Після гри з Легією донеччани зіграють проти Шемрок Роверс (Ірландія), Рієки (Хорватія), Брейдабліка (Ісландія) та Хамрун Спартанс (Мальта).